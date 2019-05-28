Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании по версии Marca - Советский спорт
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28 мая 2019 23:31ФутболГичунцев Артур

Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании по версии Marca

Нападающий помог каталонскому клубу досрочно выиграть примеру, а также выйти в финал Кубка Испании.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком испанской примеры по итогам сезона-2018/19. К такому мнению пришли журналисты авторитетного издания Marca.

В минувшем сезоне 31-летний аргентинец провел 34 матча и забил 36 голов. При этом форвард поделил первую строчку в списке ассистентов с полузащитником «Севильи» Пабло Сарабией. У обоих по 13 голевых передач.

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