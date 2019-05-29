Куман – о назначении в «Барселону»: Мог бы опровергнуть эту информацию, но не буду

Наставник сборной Голландии Рональд Куман не стал отрицать возможный переход на тренерский мостик «Барселоны».
«Я мог бы легко опровергнуть эту информацию, но не буду этого делать. Наша пресс-конференция посвящена игре сборной Голландии. Так что, давайте говорить об этом», – приводит слова Кумана Sport.es.
Ранее сообщалось, что сине-гранатовые решили уволить Эрнесто Вальверде, при котором команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии полуфинала и проиграла в финале Кубка Испании.
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