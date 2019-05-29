Куман – о назначении в «Барселону»: Мог бы опровергнуть эту информацию, но не буду - Советский спорт
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29 мая 2019 00:21ФутболГичунцев Артур

Куман – о назначении в «Барселону»: Мог бы опровергнуть эту информацию, но не буду

Будучи игроком, он выступал за каталонский клуб с 1989 по 1995 год.

Наставник сборной Голландии Рональд Куман не стал отрицать возможный переход на тренерский мостик «Барселоны».

«Я мог бы легко опровергнуть эту информацию, но не буду этого делать. Наша пресс-конференция посвящена игре сборной Голландии. Так что, давайте говорить об этом», – приводит слова Кумана Sport.es.

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