Президент «Барселоны»: Я ценю Вальверде. Мы ему полностью доверяем

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде продолжит работу с командой, несмотря на все слухи о возможной отставке. Об этом заявил президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу.
«Ценю того, кто разумно помогает нашей команде. Это напрямую относится к Эрнесто Вальверде. Мы ему полностью доверяем», – цитирует функционера Marca.
По информации СМИ, в руководстве остались недовольны вылетом команды из Лиги чемпионов на стадии полуфинала и проигрышем в финале Кубка Испании.
Добавим, что среди претендентов на должность главного тренера назывались Массимилиано Аллегри, а также Рональд Куман, Роберто Мартинес и Унаи Эмери.
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А самое главное – за наших ребят не стыдно, они сделали в Братиславе все что могли.