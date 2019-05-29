Президент «Барселоны»: Я ценю Вальверде. Мы ему полностью доверяем Ранее сообщалось, что клуб планирует уволить испанского специалиста.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде продолжит работу с командой, несмотря на все слухи о возможной отставке. Об этом заявил президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу.

«Ценю того, кто разумно помогает нашей команде. Это напрямую относится к Эрнесто Вальверде. Мы ему полностью доверяем», – цитирует функционера Marca.

По информации СМИ, в руководстве остались недовольны вылетом команды из Лиги чемпионов на стадии полуфинала и проигрышем в финале Кубка Испании.

Добавим, что среди претендентов на должность главного тренера назывались Массимилиано Аллегри, а также Рональд Куман, Роберто Мартинес и Унаи Эмери.