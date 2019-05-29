Мостовой: Почему руководство «Спартака» верит в Кононова? Может, какая-то неустойка В минувшем сезоне красно-белые заняли 5-е место в таблице РПЛ.

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на решение руководства оставить Олега Кононова у руля команды.

«При подписании контракта у любого тренера все хорошо. Гарантированные деньги и слава. А когда результата нет, все начинает вылезать. Кононов же не первый тренер, который пришел в «Спартак». Нужно меньше этому уделять внимания. Кто-то пользуется своими шансами, кто-то – нет.

Что касается причин веры руководства в Кононова, то его подписали полгода назад, наверняка на хороший контракт. Может, какая-то неустойка. В наше время слов-то таких не знали. А сейчас – подпишешь контракт, можешь сигарету на 20 лет закурить и отдыхать.

Верю ли я в Кононова? Я верю в футбол и футболистов. Раньше был один тренер, а сейчас 20 человек на скамейке сидят. Но «Спартак» был, есть и будет всегда», – цитирует Мостового «Чемпионат».