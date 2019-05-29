Давид Луиз: «Челси» и «Арсенал» хорошо поработали, чтобы пробиться в финал ЛЕ

Защитник «Челси» Давид Луиз поделился ожиданиями от финала Лиги Европы.
«Когда понимаешь, где ты находишься, начинаешь понимать, как ты можешь расти и прогрессировать. Только умные люди могут осознать это и приспособиться к нужным условиям. Оба клуба хорошо поработали, чтобы пробиться в финал. Мы хотим повторить то, что сделали в 2013-м», - цитирует Луиза пресс-служба УЕФА.
Напомним, финал Лиги Европы «Челси» – «Арсенал пройдет 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку.
5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. «Красная машина»: ждем нового разгонаОбщеизвестно, что Валерий Лобановский любил афоризмы. Один из любимых гласил: «Все будет так, как должно быть. Даже если будет иначе». Карен Хачанов: В казино проверял, смогу ли вовремя остановитьсяВсего полтора часа потребовалось Карену Хачанову, чтобы сделать первый шаг к серебряному кубку чемпиона «Ролан Гарроса». Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше? Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Тарасенко начал с поражения. Первый матч финала Кубка Стэнли получился очень крутымТарасенко начал с поражения. Первый матч финала Кубка Стэнли получился очень крутым. Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем. Вот так дебют! Как Потапова разгромила в Париже чемпионку УимблдонаПервый день Открытого чемпионата Франции начался с сенсации – дебютантка турнира Анастасия Потапова уверенно обыграла экс-первую ракетку планеты Анджелику Кербер. Жаль, что другие россиянки в воскресенье остались без побед. «Муж бьет по слабым местам». Интервью с российской победительницей ВозняцкиЦентральный корт «Ролан Гарроса» превратился в Триумфальную арку для российских теннисисток. Вчера Потапова победила Кербер, а сегодня Кудерметова обыграла на нем Каролину Возняцки. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Такие разные подружки-«инвалиды». Как прошел второй день на «Ролан Гаррос»Во второй день турнира сразу две россиянки сыграли с экс-первыми ракетками планеты. Но если Вероника Кудерметова сумела справиться с Каролиной Возняцки, то Виталия Дьяченко с Сереной Уильямс – нет. Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс. Шесть мощных признаков того, что этот чемпионат РПЛ – лучший в десятилетииЮрий Цыбанев с искренним пафосом систематизирует открытия и доблести сезона-2018/19. «Бостон» – «Сент-Луис»: они начинают! Финал Кубка Стэнли близокСегодня ночью стартует финал Кубка Стэнли. За него сражаются двое россиян: Владимир Тарасенко и Иван Барбашев в составе «Сент-Луиса». Соперник – «Бостон». Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Василий Кикнадзе: Денисов и «Локо» не заслужили такого разрываГенеральный директор «Локомотива» прокомментировал последние трансферные новости клуба. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Вратарь – Сафонов, нападающий – Дзюба. Лучшие игроки по итогам сезона РПЛ«Советский спорт» составил список лучших игроков чемпионата России во всех позициях. Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком. Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца. Сергей Прядкин: В РПЛ больше не будет клубов без собственных современных аренПрезидент РПЛ подвел итоги завершившегося чемпионата России. Российская дебютантка вынесла экс-первую ракетку мира!Сенсация первого дня: россиянка Потапова одержала верх над трехкратной чемпионкой «Больших шлемов» Кербер. «Это не мой кокаин!» Хоккеист сборной России попал на скандальное видеоЕдва мы отошли от поражения в полуфинале словацкого ЧМ, как российских болельщиков ждал новый удар. Один из лидеров команды, чемпион НХЛ и центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов был замечен на видео в непосредственной близости от белого порошка, очень похожего на кокаин…