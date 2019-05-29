Давид Луиз: «Челси» и «Арсенал» хорошо поработали, чтобы пробиться в финал ЛЕ - Советский спорт
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29 мая 2019 08:16ФутболСметанникова Дарья

Давид Луиз: «Челси» и «Арсенал» хорошо поработали, чтобы пробиться в финал ЛЕ

Сегодня, 29 мая, состоится финал Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси».

Защитник «Челси» Давид Луиз поделился ожиданиями от финала Лиги Европы.

«Когда понимаешь, где ты находишься, начинаешь понимать, как ты можешь расти и прогрессировать. Только умные люди могут осознать это и приспособиться к нужным условиям. Оба клуба хорошо поработали, чтобы пробиться в финал. Мы хотим повторить то, что сделали в 2013-м», - цитирует Луиза пресс-служба УЕФА.

Напомним, финал Лиги Европы «Челси» – «Арсенал пройдет 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку.

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