Барак Обама прокомментировал причину неудач Месси в сборной Аргентины Лидер «Барселоны» никак не может выиграть трофей с национальной командой.

Бывший президент США Барак Обама назвал причину неудач нападающего «Барселоны» Лионеля Мессии в сборной Аргентины.

«У Аргентины не получается выиграть чемпионат мира. Несмотря на то, что у них есть Месси. Даже те люди, которых мы считаем гениями, должны работать в команде.

Вспомните Сальвадора Дали – он учился у Жоржа Брака. Хочу посоветовать молодежи – не все люди могут совершать великие вещи в одиночку», - цитирует Обаму Sport.es.

Отметим, что Месси со сборной Аргентины четыре раза доходил до финалов разных турниров, но терпел поражения.

В Бразилии с 14 июня по 7 июля пройдет Кубок Америки, в котором сборная Аргентины сыграет в группе В с командами Колумбии, Парагвая и Катара.