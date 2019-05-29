Барак Обама прокомментировал причину неудач Месси в сборной Аргентины

Бывший президент США Барак Обама назвал причину неудач нападающего «Барселоны» Лионеля Мессии в сборной Аргентины.
«У Аргентины не получается выиграть чемпионат мира. Несмотря на то, что у них есть Месси. Даже те люди, которых мы считаем гениями, должны работать в команде.
Вспомните Сальвадора Дали – он учился у Жоржа Брака. Хочу посоветовать молодежи – не все люди могут совершать великие вещи в одиночку», - цитирует Обаму Sport.es.
Отметим, что Месси со сборной Аргентины четыре раза доходил до финалов разных турниров, но терпел поражения.
В Бразилии с 14 июня по 7 июля пройдет Кубок Америки, в котором сборная Аргентины сыграет в группе В с командами Колумбии, Парагвая и Катара.
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