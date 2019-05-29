Де Росси может продолжить карьеру в MLS Бывший капитан «Ромы» 35-летний Даниеле Де Росси может перебраться за океан.

Напомним, чемпион мира Де Росси играл за «Рому» на протяжении всей своей карьеры (2002 - 2019). Он не получил от римского клуба контракт на новый сезон и уже попрощался с болельщиками.

Ранее сообщалось, что футболист может завершить спортивную карьеру.

Владелец нового клуба MLS «Майами» Дэвид Бекхэм заинтересован в услугах Де Росси, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на AS. Также на игрока претендует другая команда MLS - «Нью-Йорк Сити».