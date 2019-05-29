Андрей Коновалов: «Спартак» принял ожидаемое решение по Кононову Бывший футболист «Спартака» Андрей Коновалов прокомментировал ситуацию в столичном клубе.

«Это ожидаемое решение (по главному тренеру Олегу Кононову), потому что за последнее время даже никаких слухов не было о том, что он может уйти. Никаких кандидатур не озвучивалось, никто ничего не говорил. Самокритичность – это хорошо. Действительно, цели не были достигнуты. Что он еще мог сказать, когда выступал перед руководством? Тренерский штаб не нашел стабильный состав, не определился. В такой ситуации сложно добиться результатов», - цитирует Коновалова «Евро-футбол.ру».

Напомним, 28 мая «Спартак» выпустил пресс-релиз, в котором сообщалось, что выступление команды в прошедшем сезоне признано неудовлетворительным. В то же время, главный тренер Олег Кононов получил карт-бланш на работу с коллективом в следующем сезоне.

«Спартак» занял 5-е место в чемпионате России-2018/19 и пробился в Лигу Европы. В последнем туре красно-белых в турнирной таблице обошел ЦСКА.