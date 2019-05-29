Главный тренер «Аякса» похвалил Промеса - Советский спорт
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29 мая 2019 11:22ФутболСпирин Дмитрий

Главный тренер «Аякса» похвалил Промеса

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг позитивно отозвался об игре вингера «Севильи» и сборной Голландии Квинси Промеса.

«У Квинси есть ДНК «Аякса». Это техничный, креативный игрок, умеющий забивать и всегда играющий очень смело. Также он очень позитивный парень. Когда он с мячом, всегда что-то происходит. У Куинси стакан всегда наполовину полон», - заявил тен Хаг.

Напомним, 27-летний Промес провел сложный сезон в «Севилье». Он принял участие в 33 матчах примеры и забил только 2 мяча.

Голландец перешел в испанский клуб из «Спартака» в 2018 году.

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