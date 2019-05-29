«Спартак» объявил о продлении контракта с Мелкадзе Полузащитник остается в клубе на три года.

Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт красно-белых. Соглашение 22-летнего игрока рассчитано на три года.

Воспитанник клуба дебютировал в первой команде в 18 лет при главному тренере Мурате Якине. 17 мая 2015 года Мелкадзе вышел на замену в матче с ЦСКА (0:4). За четыре года он провел за команду 19 матчей, из них 11 – в нынешнем сезоне.

Отметим, что в сезоне-2017/2018 Мелкадзе выступал в аренде за «Тосно», в составе которого стал обладателем Кубка России.

В 2015 году вместе с юношеской сборной России (U19) Мелкадзе завоевал серебро чемпионата Европы.