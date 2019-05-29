«Спартак» объявил о продлении контракта с Мелкадзе - Советский спорт
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29 мая 2019 11:36ФутболЛипкин Антон

«Спартак» объявил о продлении контракта с Мелкадзе

Полузащитник остается в клубе на три года.

Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт красно-белых. Соглашение 22-летнего игрока рассчитано на три года.

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📄 Георгий Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком» ⠀ Футбольный клуб «Спартак-Москва» и нападающий Георгий Мелкадзе заключили новое трудовое соглашение. Контракт футболиста с нашим клубом рассчитан на три года. ⠀ 22-летний Мелкадзе — воспитанник красно-белых. С 11 лет он занимался в Академии, потом выступал за дубль и «Спартак-2», в составе которого забил 20 мячей за 61 матч. ⠀ Дебют Георгия за основу состоялся в мае 2015 года, и с тех пор на его счету 19 матчей за «Спартак». В сезоне-2018/19 форвард на правах аренды играл за клуб «Тосно». ⠀ С 15 лет Мелкадзе выступал за сборные России различных возрастов. В 2017 году он дебютировал за молодежную сборную страны, в составе которой провел 16 матчей и забил 8 мячей. ⠀ #Спартак #Мелкадзе

Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

Воспитанник клуба дебютировал в первой команде в 18 лет при главному тренере Мурате Якине. 17 мая 2015 года Мелкадзе вышел на замену в матче с ЦСКА (0:4). За четыре года он провел за команду 19 матчей, из них 11 – в нынешнем сезоне.

Отметим, что в сезоне-2017/2018 Мелкадзе выступал в аренде за «Тосно», в составе которого стал обладателем Кубка России.

В 2015 году вместе с юношеской сборной России (U19) Мелкадзе завоевал серебро чемпионата Европы.

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