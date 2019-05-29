Кафельников отказался продлевать 6 абонементов на матчи «Спартака» Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников не намерен посещать матчи московского «Спартака» в следующем сезоне.

«Моего присутствия на стадионе при нынешнем тренере не будет! Я решение принял. Кто считает иначе, ваше право. Мне сказали, что 15 тысяч сезонных абонементов будет продлено. Ваше законное право.

Но мои крошечные 720 тысяч рублей (6 сезонных абонементов) вы не увидите! Я очень люблю «Спартак», но такого мерзкого отношения к себе не потерплю», - написал Кафельников в своем твиттере.

Мне 30 минут сказали,что 15 тысяч сезонных абонементом будет продлено. Ваше законное право. Но моих крошечных 720 тысяч ₽(6 сезонных абонементов), вы не увидите! Я,очень люблю СПАРТАК @fcsm_official ,но такого мерзкого отношения к себе не потерплю — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 28 мая 2019 г.

Напомним, 28 мая «Спартак» объявил о том, что результаты команды в сезоне-2018/19 признаны неудовлетворительными. Тем не менее, главный тренер Олег Кононов сохранил свой пост.

Красно-белые заняли пятую строчку турнирной таблицы РПЛ и вышли в Лигу Европы.