Агенты Глушакова предлагают игрока «Арсеналу» - Советский спорт
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29 мая 2019 12:00ФутболЛипкин Антон

Агенты Глушакова предлагают игрока «Арсеналу»

Капитан «Спартака», скорее всего, начнет сезон в другой команде.

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Sport_inside.

По информации источника, агенты 32-летнего игрока активно предлагают его тульскому клубу. Однако в «Арсенале» пока раздумывают над предложением и обсуждают возможные варианты сотрудничества.

Напомним, «Арсенал» занял шестое место и благодаря завоеванию Кубка России «Локомотивом» впервые в своей истории сыграет в еврокубках. «Арсенал» стартует в турнире со второго квалификационного раунда, матчи которого пройдут 25 июля и 1 августа.

Ранее сообщалось о том, что Глушаков покинет «Спартак» за год до истечения срока контракта, получив 50 процентов зарплаты за предстоящий сезон.

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