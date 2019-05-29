Рауль станет главным тренером «Кастильи»

Новым главным тренером второй команды «Реала» – «Кастильи» – в следующем сезоне будет Рауль, сообщает AS.
41-летний испанец, выступавший за «Реал» с 1994 по 2010 годы, сменит Маноло Диаса, под руководством которого сейчас команда борется за выход в сегунду. В первом стыковом матче «Кастилья» нанесла поражение «Картахене» (3:1).
В «Реале» решили не отказываться от традиции, при которой «Кастилью» тренирует бывший игрок клуба с прицелом на то, чтобы возглавить первую команду. Ранее такой путь проделал нынешний главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.
Отметим, что Маноло Диас возглавил «Кастилью» в октябре прошлого года после того, как Сантьяго Солари был переведен в основу. По окончании сезона он вернется на должность координатора юношеских команд «Реала».
Добавим, что в нынешнем сезоне Рауль работал с командой Juvenil B (17-летних).
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