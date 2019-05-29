Болельщики «Арсенала» и «Челси» устроили драку в Баку, пострадал гражданин РФ В среду в Баку пройдет финал Лиги Европы.

Во вторник вечером в Молоканском садике в Баку произошла драка болельщиков «Арсенала» и «Челси», прилетевших на финальный матч Лиги Европы, сообщает Haqqin.az.

В результате происшествия пострадал болельщик «Челси» Андерсон Челс, который был доставлен в больницу. Также в ходе конфликта в пабе пострадал приехавший посмотреть футбол гражданин России 41-летний Заур Мамедов, которому была нанесена резаная рана лица. Ему была оказана помощь на месте.

Напомним, в среду в Баку на стадионе «Олимпийский» пройдет финальный Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси». Начало матча – 22:00 (мск).