«Арсенал» проведет сборы в Туле и Австрии - Советский спорт
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29 мая 2019 13:02ФутболСметанникова Дарья

«Арсенал» проведет сборы в Туле и Австрии

Об этом сообщает пресс-служба тульской команды.

«Арсенал» выйдет из отпуска 14 июня. Первый сбор команды пройдет в Туле, а втором с австрийском Лиенце – с 27 июня по 7 июля.

Тульская команда планирует провести контрольные матчи 29 июня, 2 и 6 июля. Соперники пока неизвестны.

Напомним, «Арсенал» занял шестое место и благодаря завоеванию Кубка России «Локомотивом» впервые в своей истории сыграет в еврокубках. «Арсенал» стартует в турнире со второго квалификационного раунда, матчи которого пройдут 25 июля и 1 августа.

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