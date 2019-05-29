Агент – о контракте Мелкадзе: На Георгия очень сильно повлиял разговор с Кононовым

Агент 22-летнего форварда Валериюс Мижигурскис прокомментировал решение Мелкадзе продлить контракт со «Спартаком» на три года.
«Весной «Спартак», действительно, предлагал Георгию условия ниже его ожиданий. Но, раз контракт подписан, значит, обе стороны довольны. На него очень сильно повлиял разговор с Олегом Кононовым около месяца назад. Именно после того общения Георгий решил остаться в команде.
Как и у любого форварда, его цель — забивать голы, но если на этом зацикливаться и грызть себя, ничего хорошего не будет. Он остался в команде, значит, уверен в себе. И все зависит только от самого Георгия», - цитирует агента Sport24.ru.
В нынешнем сезоне Мелкадзе провел 10 матчей за «Спартак» в российской премьер-лиге, но результативными действиями не отметился.
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