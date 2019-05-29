Рамос раскритиковал президента «Реала» после ухода Роналду - Советский спорт
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29 мая 2019 13:50ФутболСметанникова Дарья

Рамос раскритиковал президента «Реала» после ухода Роналду

Испанский защитник недоволен, что Перес не нашел достойную замену Роналду.

В сети появился фрагмент беседы капитана «Реала» Серхио Рамоса и президента клуба Флорентино Переса. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Рамос был недоволен тем, что Перес не нашел замену ушедшему в «Ювентус» форварду Криштиану Роналду.

Во время беседы Рамос уговаривал Переса отпустить его из «Реала» бесплатно, когда получил щедрое предложение из Китая.

Ранее стало известно, что «Реал» готов отпустить Рамоса за 100 миллионов евро. Перес заявил, что готов рассмотреть варианты трансфера защитника, если возможный покупатель заплатит эту сумму.

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