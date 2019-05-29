«Спартак» интересуется полузащитником «Эстерсунда» Хосам Айеш забил один гол в семи матчах нового сезона.

Полузащитник «Эстерсунда» Хосам Айеш может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает «Чемпионат.com».

24-летний швед с палестинскими корнями выступает за «Эстерсунд» с 2015 года. В начавшемся весной чемпионате Швеции он забил один гол и сделал две результативные передачи в семи матчах. Всего же он провел за команду 105 игр, забил 14 голов и сделал 23 голевые передачи. Ранее Айеш выступал за «Хэкен» и «Варберг».

В 2017 году вместе с «Эстерсундом» Айеш стал обладателем Кубка Швеции. 8 января этого года полузащитник дебютировал за национальную команду в товарищеском матче с Финляндией (1:0).

Добавим, что основная позиция Айеша – правый полузащитник. Его контракт с клубом рассчитан до 30 ноября 2011 года.