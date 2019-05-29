«Зенит» упразднил должность президента клуба - Советский спорт
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29 мая 2019 14:34ФутболСпирин Дмитрий

«Зенит» упразднил должность президента клуба

По информации Sport24.ru, в «Зените» больше не будет должности президента клуба.

Александр Медведев теперь будет генеральным директором, а не президентом клуба.

Он занимает должность с февраля текущего года.

Напомним, в сезоне-2018/19 «Зенит» под руководством Сергея Семака стал чемпионом России.

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