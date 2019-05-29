Ривалдо: Бразилия уверенно победит на Кубке Америки, а Неймар станет лучшим игроком

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Ривалдо дал свой прогноз на предстоящий Кубок Америки.
«Думаю, Бразилия уверенно победит на Кубке Америки, – приводит Sport.es слова Ривалдо. – Не вижу команду, которая может победить Бразилию, особенно после возвращения Неймара. Думаю, он станет лучшим игроком турнира.
По моему скромному мнению, Неймар – тот игрок, которого не хватает «Барселоне», чтобы снова победить в Лиге чемпионов».
Напомним, Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. На групповом этапе хозяева сыграют в группе A с Боливией (14 июня), Венесуэлой (18 июня) и Перу (22 июня).
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