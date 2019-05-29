Ривалдо: Бразилия уверенно победит на Кубке Америки, а Неймар станет лучшим игроком - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 мая 2019 14:57ФутболЛипкин Антон

Ривалдо: Бразилия уверенно победит на Кубке Америки, а Неймар станет лучшим игроком

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Ривалдо дал свой прогноз на предстоящий Кубок Америки.

«Думаю, Бразилия уверенно победит на Кубке Америки, – приводит Sport.es слова Ривалдо. – Не вижу команду, которая может победить Бразилию, особенно после возвращения Неймара. Думаю, он станет лучшим игроком турнира.

По моему скромному мнению, Неймар – тот игрок, которого не хватает «Барселоне», чтобы снова победить в Лиге чемпионов».

Напомним, Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. На групповом этапе хозяева сыграют в группе A с Боливией (14 июня), Венесуэлой (18 июня) и Перу (22 июня).

11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
24/05 13:00ММА
5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
27/05 23:15Хоккей
«Бостон» – «Сент-Луис»: они начинают! Финал Кубка Стэнли близокСегодня ночью стартует финал Кубка Стэнли. За него сражаются двое россиян: Владимир Тарасенко и Иван Барбашев в составе «Сент-Луиса». Соперник – «Бостон».
28/05 16:00Футбол
Александр Дюков: «Чайку» и «Черноморец» ждут санкции за договорной матчГлава Российского футбольного союза подвел итоги очередной конференции.
27/05 19:15Хоккей
Послесловие к чемпионату мира. Только Россия везде в призерах!Конечно, все мы разочарованы, что наша сборная не повторила прошлогодний олимпийский успех в Корее на мировом первенстве в Словакии. Но любая медаль достойна уважения. А самое главное – за наших ребят не стыдно, они сделали в Братиславе все что могли.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
28/05 14:00Футбол
Никита Симонян: Глушаков себя повел неправильно, когда забил гол и показал майкуБывший нападающий «Спартака», занимающий пост первого вице-президента РФС, оценил выступление красно-белых в прошедшем сезоне.
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
25/05 18:00Теннис
Битва за Париж. Пять главных интриг «Ролан Гарроса»В воскресенье в Париже стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема». «Советский спорт» собрал пять основных вопросов по предстоящему «Ролан Гарросу». Ответы узнаем в течение ближайших двух недель.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
29/05 10:00Футбол
Hello, Baku! Лондонское дерби – на берегу КаспияСегодня английские «Челси» и «Арсенал» побьются за победу в финале Лиги Европы в столице Азербайджана
28/05 20:00Хоккей
«Слован» ушел из КХЛ. Итоги собрания руководителей клубов лигиПеред вечером закрытия 12-го сезона КХЛ ее президент Дмитрий Чернышенко ответил на вопросы журналистов.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
27/05 19:45Теннис
«Муж бьет по слабым местам». Интервью с российской победительницей ВозняцкиЦентральный корт «Ролан Гарроса» превратился в Триумфальную арку для российских теннисисток. Вчера Потапова победила Кербер, а сегодня Кудерметова обыграла на нем Каролину Возняцки.
27/05 18:45Хоккей
Экспертиза «Советского спорта». Василевскому – красный дипломОценки игрокам российской сборной на прошедшем в Словакии чемпионате мира.
28/05 13:30ММА
Как в UFC попытались (и не смогли) выжить без шоу, крови, оскорбленийПравда ли, что спорт на взаимоуважении приносил лишь убытки?
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
29/05 15:00Футбол
Кононова в межсезонье не меняют. Федун опять проигнорировал мнение фанатовСовет директоров «Спартака» решился на кардинальные перемены только в административном блоке. Строительство новой команды доверено Кононову.
27/05 17:45Хоккей
Победители чемпионата мира-2019. Кто выиграл золото для сборной ФинляндииСборная Финляндии на главном турнире года победила с 18-летним вундеркиндом в составе, вторым вратарем клуба АХЛ и капитаном-ролевиком из «Йокерита».
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
29/05 11:00Футбол
Победа «Челси» в Баку выгодна «Краснодару» и Кудряшову1 июня определится окончательный состав участников Лиги чемпионов и Лиги Европы следующего сезона. Для России в ближайшие три дня решится многое. Объясняем весь расклад.
Новости
16:12 Теннис Надаль победил Мадена и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
16:10 Футбол Гендиректор «Ростова» ушел из клуба
16:01 Футбол Маслов покинул «Ростов»
16:01 Футбол Денисов официально завершил карьеру
15:53 Футбол Блаттер подаст суд на Инфантино
15:35 Футбол Корян может остаться в «Химках», подписав полноценный контракт с клубом
15:30 Футбол Хеккинг стал главным тренером «Гамбурга»
15:22 Хоккей Гарпенлев возглавил сборную Швеции
15:14 Хоккей Александр Медведев: Уверен, место «Слована» скоро будет занято новым клубом
15:04 Баскетбол Илона Корстин: Вряд ли в ближайшее время будет стоять вопрос о расширении Единой лиги
15:04 Футбол Рамиль Шейдаев: То, что Мхитарян не приехал в Баку – это неправильно
14:57 Футбол Ривалдо: Бразилия уверенно победит на Кубке Америки, а Неймар станет лучшим игроком
14:51 Футбол Рамиль Шейдаев: Турецкие фанаты – психи в хорошем смысле слова
14:49 Формула-1 Льюис Хэмилтон: Пока выступаю в этом сезоне посредственно
14:34 Футбол «Зенит» упразднил должность президента клуба
14:29 Футбол «Спартак» интересуется полузащитником «Эстерсунда»
14:05 Хоккей «Динамо» (Рига) подписало защитника «ХВ-71»
13:57 Хоккей Овечкин начнет тай-брейк финала московского этапа FIDE
13:54 Теннис Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
13:50 Футбол Рамос раскритиковал президента «Реала» после ухода Роналду
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика