Ривалдо: Бразилия уверенно победит на Кубке Америки, а Неймар станет лучшим игроком Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Ривалдо дал свой прогноз на предстоящий Кубок Америки.

«Думаю, Бразилия уверенно победит на Кубке Америки, – приводит Sport.es слова Ривалдо. – Не вижу команду, которая может победить Бразилию, особенно после возвращения Неймара. Думаю, он станет лучшим игроком турнира.

По моему скромному мнению, Неймар – тот игрок, которого не хватает «Барселоне», чтобы снова победить в Лиге чемпионов».

Напомним, Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. На групповом этапе хозяева сыграют в группе A с Боливией (14 июня), Венесуэлой (18 июня) и Перу (22 июня).