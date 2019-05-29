Рамиль Шейдаев: То, что Мхитарян не приехал в Баку – это неправильно Нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев прокомментировал отсутствие Генриха Мхитаряна в заявке «Арсенала» на финал Лиги Европы.

«Считаю, это ненормально. Нельзя политику смешивать со спортом. Тот факт, что ему была гарантирована безопасность со всех сторон, а он решил не ехать, говорит о том, что он относится к ситуации именно с политической точки зрения. Я не помню, чтобы в Баку где-то когда-то кого-то трогали. Наверное, нашлись бы какие-то провокаторы, которые что-то ему покричали бы… Но такое случается везде.

Баку – спокойный мирный город. И когда тебе послы говорят, что все будет в порядке… В общем, это неправильно. Может, действительно его нежелание ехать связано с визитом в Нагорный Карабах. Но в Азербайджане живут армяне, это я точно знаю», – цитирует Шейдаева Sport24.ru.



Финальный матч Лиги Европы «Челси» - «Арсенал» начнется 29 мая в 22:00 по московскому времени в Баку.

Армянский полузащитник «канониров» Генрих Мхитарян, посоветовавшись со своей семьей, решил не лететь в Азербайджан. Между странами существует давний конфликт из-за вопроса о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.