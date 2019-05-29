Гендиректор «Ростова» ушел из клуба

«Искренне рад, что в моей биографии есть страница под названием ФК «Ростов». Здесь работают профессионалы своего дела, которые действительно всей душой болеют за клуб. Вместе мы смогли многое сделать и многое изменить, а еще большие достижения и победы клуба — уверен, впереди! Желаю «Ростову» — коллективу клуба и болельщикам — удачи», — сказал Волосов.
Он работал в клубе с 2017 года.
«Ростов» занял девятое место в чемпионате России по итогам сезона.
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