Гендиректор «Ростова» ушел из клуба - Советский спорт
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29 мая 2019 16:10ФутболСпирин Дмитрий

Гендиректор «Ростова» ушел из клуба

Константин Волосов покинул должность генерального директора «Ростова».

«Искренне рад, что в моей биографии есть страница под названием ФК «Ростов». Здесь работают профессионалы своего дела, которые действительно всей душой болеют за клуб. Вместе мы смогли многое сделать и многое изменить, а еще большие достижения и победы клуба — уверен, впереди! Желаю «Ростову» — коллективу клуба и болельщикам — удачи», — сказал Волосов.

Он работал в клубе с 2017 года.

«Ростов» занял девятое место в чемпионате России по итогам сезона.

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