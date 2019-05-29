Адриан и Кэрролл покинули «Вест Хэм» - Советский спорт
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29 мая 2019 17:14ФутболЛипкин Антон

Адриан и Кэрролл покинули «Вест Хэм»

Контракты обоих игроков истекли по окончании сезона.

Голкипер Адриан и форвард Энди Кэрролл завершили выступление за «Вест Хэм» в связи с истечением срока контрактов, сообщает официальный сайт клуба.

32-летний испанец Адриан играл за «молотобойцев» с 2013 года после перехода из «Бетиса». В нынешнем сезоне он не провел ни одного матча в премьер-лиге, сыграв только в пяти матчах Кубка Англии и Кубка английской лиги. Всего на счету Адриана 150 матчей за «Вест Хэм» (из них 43 – «на ноль»), в которых он пропустил 215 голов.

30-летний британец Кэрролл провел в «Вест Хэме» семь лет. Всего на его счету 34 гола и 17 результативных передач в 142 матчах, тогда как в нынешнем сезоне он отличился один раз в 14 играх.

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