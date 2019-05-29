Адвокат: Сомневаюсь, что «Спартак» пойдет на уступки Глушакову Сергей Жорин, адвокат бывшей жены Дениса Глушакова Дарьи, – о ситуации с выплатой футболисту наличных за досрочное расторжение контракта.

– Сообщается, что Глушаков пытается получить требуемую сумму наличными, чтобы не платить алименты.

– Не удивлюсь, если Денис предпринимает такие попытки. Однако я очень сильно сомневаюсь, что «Спартак» пойдет Глушакову на уступки, – комментирует ситуацию Жорин. – Во-первых, репутация клуба стоит значительно дороже, чем сэкономленные полтора миллиона. Во-вторых, «Спартак» до сих пор вел себя более чем добросовестно. Клуб исполняет решение суда, удерживает алименты, перечисляет деньги. Вопросов вообще нет. И, в-третьих, это абсолютно бессмысленно, потому что в рамках процесса по взысканию алиментов мы в судебном порядке запрашивали контракт Глушакова.

У нас документ есть на руках, и там прописаны все цифры. Если даже предположить, что Денис получит полтора миллиона наличными, а по бумагам будет видно, что никто ничего никому не выплатил, нетрудно это будет опровергнуть в ходе различных судебных запросов и проверки, которую мы инициируем заявлением в правоохранительные органы, – сказал Жорин «Советскому спорту».