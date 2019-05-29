Адвокат: Глушаков все время наживает себе врагов Адвокат бывшей супруги Глушакова Сергей Жорин – о возможном трудоустройстве капитана «Спартака».

– Глушаков подыскивает новую команду. Нет опасений, что там начнет укрывать часть дохода, получая зарплату «в конверте»?

– Он уже говорил о том, что хочет это сделать, и даже упоминал уважаемый клуб, расположенный на Северном Кавказе. Но там сразу заявили, что не будут участвовать в каких-то схемах, направленных на то, чтобы лишить детей того, что им положено по закону. Надеюсь, так поступит любой другой клуб. Но если кто-то попытается обойти закон, есть механизмы, как этому противодействовать.

– Возможно ли отследить финансовую сторону нового контракта?

– Возможно – в рамках исполнительного производства. Судебный пристав на основании решения суда может запрашивать все необходимые данные. Характер Глушакова подразумевает то, что он постоянно наживает себе каких-то врагов, которые предоставляют нам оперативную информацию. Мы ее впоследствии проверяем путем направления официальных запросов, – сказал Жорин «Советскому спорту».