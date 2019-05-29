«Анжи» не будет выступать в ФНЛ в следующем сезоне Клуб из Махачкалы отозвал апелляцию на отказ в получении лицензии.

«Анжи» отказался от выступления в ФНЛ в следующем сезоне, сообщает «Р-Спорт».

Ранее клуб из Махачкалы не прошел лицензирование, но подал апелляцию на это решение, однако в среду клуб отозвал апелляционную жалобу.

«Клуб может попытаться пройти процедуру лицензирования в ПФЛ», – заявил начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин.

Напомним, по ходу нынешнего сезона «Анжи» столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. В итоге команда набрала 21 очко и заняла предпоследнее место в премьер-лиге, вылетев в ФНЛ.

Добавим, что в ПФЛ выступает клуб из Махачкалы «Легион Динамо».