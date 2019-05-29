Радимов: «Спартак» останется на том же месте, пока не решит конфликты в команде - Советский спорт
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29 мая 2019 18:41ФутболГичунцев Артур

Радимов: «Спартак» останется на том же месте, пока не решит конфликты в команде

Минувший сезон красно-белые завершили на пятой строчке РПЛ.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о проблемах московского «Спартака».

«Мне кажется, что «Спартак» останется на этом же месте, пока не разберется со своими внутренними проблемами. Подчеркну, что говорю об этом как человек, который наблюдает за ситуацией со стороны. Но если футболистов убирают за «лайки» в социальных сетях, а тренеров за что-то еще… Нужно стабилизировать все это. Мне как болельщику хотелось бы, чтобы «Спартак» был грозной силой и претендовал на высокие места. Тем интереснее будет борьба в чемпионате России.

Рыба гниет с головы? Нет, нет, нет. У «Спартака» хватает проблем внутри команды. С «головой» я не знаком, не знаю лично Леонида Федуна. И я не знаю, что там происходит. Но видно, что в команде есть конфликты. И они сами этого не скрывают. При этом конфликты всегда мешают игре. Как только эти процессы завершатся, «Спартак» начнет набирать на энное количество очков больше», – цитирует Радимова Sportbox.ru.

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