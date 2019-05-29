Летнее трансферное окно в РПЛ откроется 11 июня

Как сообщает пресс-служба организации, 1-й регистрационный период стартует 11 июня и продлится до 2 сентября 2019 года, а 2-й начнется 22 января и завершится 21 февраля 2020 года.
Напомним, что по итогам сезона-2018/19 РПЛ покинули «Анжи» и «Енисей», в премьер-лиге их заменят «Тамбов» и «Сочи».
«Крылья Советов» и «Уфа», занявшие соответственно 13-е и 14-е место в турнирной таблице РПЛ, сыграют в стыковых матчах против «Томи» и «Нижнего Новогорода», финишировавших в первенстве ФНЛ на третьей и четвертой строчке.
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