«Бавария» предложила «Ювентусу» 90 миллионов евро за Дибалу Руководство «Баварии» сделало официально предложение «Ювентусу» о трансфере аргентинского нападающего Пауло Дибалы.

Как сообщает Corriere dello Sport, первое предложение мюнхенского клуба о покупке аргентинского форварда составляет 90 миллионов евро.

По информации итальянского издания, «Бавария» настроена серьезно в вопросе о переходе аргентинца, а потому сделала столь существенное предложение на ранней стадии переговоров.

Ранее сообщалось, что Дибала не доволен своим положением в команде после перехода в клуб португальца Криштиано Роналду. Позже аргентинец опроверг эти утверждения, заявив, что хотел бы остаться в туринской команде на следующий сезон, но прекрасно осознает тот факт, что его будущее зависит от руководства «Ювентуса».

Напомним, что аргентинец перешел в «Ювентус» из «Палермо» в июле 2015 года за 40 миллионов евро. С тех пор он провел за туринский клуб 181 встречу и записал на свой счет 78 забитых мячей и 31 голевую передачу. Действующий контракт Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года, а портал transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 100 миллионов евро.

Отметим, что «Бавария» также начала переговоры о переходе в мюнхенскую команду полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане, предложив английскому клубу за хавбека 80 миллионов евро.