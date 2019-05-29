CAS оставил в силе решение УЕФА об отстранении «Рубина» от еврокубков

Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой» Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.

Российская дебютантка вынесла экс-первую ракетку мира! Сенсация первого дня: россиянка Потапова одержала верх над трехкратной чемпионкой «Больших шлемов» Кербер.

Послесловие к чемпионату мира. Только Россия везде в призерах! Конечно, все мы разочарованы, что наша сборная не повторила прошлогодний олимпийский успех в Корее на мировом первенстве в Словакии. Но любая медаль достойна уважения. А самое главное – за наших ребят не стыдно, они сделали в Братиславе все что могли.

Тарасенко начал с поражения. Первый матч финала Кубка Стэнли получился очень крутым Тарасенко начал с поражения. Первый матч финала Кубка Стэнли получился очень крутым.

Live! Последние часы перед финалом Лиги Европы: что происходит в Баку Наш спецкор рассказывает и показывает, что происходит в столице Азербайджана у Олимпийского стадиона, где совсем скоро начнется финал Лиги Европы «Челси» - «Арсенал».

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

Владимир Юрзинов-младший: У финнов был не автобус, а комбайн! Заслуженный тренер России, семь лет проработавший в Финляндии и выигрывавший серебряные медали местной лиги, поделился мнением об удивительном успехе сборной Суоми на ЧМ-2019.

У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса» В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна.

Экспертиза «Советского спорта». Василевскому – красный диплом Оценки игрокам российской сборной на прошедшем в Словакии чемпионате мира.

Забудьте об НХЛ! Без игроков КХЛ не было бы сборной России На чемпионате мира 2019 года Континентальную хоккейную лигу представляли 12 игроков. Именно они создали костяк сборной России в Словакии.

«Будем болеть за «Спартак», ненавидя руководство и презирая тренера» Вот какой была реакция болельщиков «Спартака» на последние новости из клуба.

«Это не мой кокаин!» Хоккеист сборной России попал на скандальное видео Едва мы отошли от поражения в полуфинале словацкого ЧМ, как российских болельщиков ждал новый удар. Один из лидеров команды, чемпион НХЛ и центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов был замечен на видео в непосредственной близости от белого порошка, очень похожего на кокаин…

Гусев и Гавриков попробуют покорить Америку. Кто сменил КХЛ на НХЛ В межсезонье 14 российских игроков КХЛ переехали за океан. «Советский спорт» рассказывает, что ждет этих хоккеистов в НХЛ.