CAS оставил в силе решение УЕФА об отстранении «Рубина» от еврокубков

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию казанского «Рубина» на решение УЕФА об отстранении от участия в еврокубках.
Напомним, в октябре 2018 года УЕФА отстранил представителя РПЛ от участия в еврокубковом турнире, в который команда квалифицируется в течение двух ближайших сезонов.
Добавим, что в минувшем сезоне подопечные Курбана Бердыева заняли 11-е место в таблице РПЛ.
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