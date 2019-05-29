СМИ: «Спартак» и «Зенит» готовы пригласить Игнатьева

Защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев может покинуть столичный клуб.
Согласно источнику, он ведет переговоры с руководством красно-зеленых о продлении контракта, но при этом контактирует с другими представителями РПЛ. Отмечается, что это московский «Спартак» и «Зенит».
«Мой действующий контракт заканчивается 31 мая. Сейчас я веду переговоры с разными клубами, в том числе с «Локомотивом», – сказал полузащитник.
В минувшем сезоне 32-летний футболист отыграл 37 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевых передачи, а также помог «Локомотиву» выиграть Кубок России.
Добавим, что его контракт с клубом в силе до 31 мая.
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