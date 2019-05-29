СМИ: «Спартак» и «Зенит» готовы пригласить Игнатьева - Советский спорт
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29 мая 2019 21:35ФутболГичунцев Артур

СМИ: «Спартак» и «Зенит» готовы пригласить Игнатьева

Об этом сообщает Sport24.ru.

Защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев может покинуть столичный клуб.

Согласно источнику, он ведет переговоры с руководством красно-зеленых о продлении контракта, но при этом контактирует с другими представителями РПЛ. Отмечается, что это московский «Спартак» и «Зенит».

«Мой действующий контракт заканчивается 31 мая. Сейчас я веду переговоры с разными клубами, в том числе с «Локомотивом», – сказал полузащитник.

В минувшем сезоне 32-летний футболист отыграл 37 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевых передачи, а также помог «Локомотиву» выиграть Кубок России.

Добавим, что его контракт с клубом в силе до 31 мая.

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