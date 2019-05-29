Источник: Рамос хочет покинуть «Реал» из-за долга в 35 млн евро Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на телепрограмму Golazo de Gol.

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос решил сменить клубную прописку из-за финансовых проблем.

Согласно источнику, 33-летний испанец взял деньги в кредит в Banco Santander на покупку в Мадриде участка земли для дальнейшего строительства жилых домов.

Отмечается, что власти испанской столицы не поддержали эту идею, после чего у футболиста образовался долг в 35 млн евро.

Сейчас Рамос ведет переговоры с китайским клубом о крупном контракте. Добавим, что в «Реале» он получает 12 млн евро в год.