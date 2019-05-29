Чех стал первым, сыгравшим в финале еврокубка за и против одной английской команды - Советский спорт
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29 мая 2019 22:35Футбол

Чех стал первым, сыгравшим в финале еврокубка за и против одной английской команды

В среду, 29 мая, проходит финальный матч Лиги Европы между английскими «Челси» и «Арсеналом».

Как отмечает OptaJoe, голкипер «Арсенала» Петр Чех стал первым игроком, который сыграл в финале еврокубка за английскую команду и против нее.

Напомним, что в финале Лиги Европы сезона-2012/13 Чех, выступая в составе «Челси», помог лондонскому клубу одержать победу над «Бенфикой» (2:1).

Добавим, что в данную минуту идет первый тайм матча, счет в игре не открыт – 0:0. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этой встречи.

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