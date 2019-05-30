«Милан» начал переговоры с Симоне Индзаги Об этом сообщает Sport Mediaset.

Руководство «Милана» продолжает поиски нового главного тренера после ухода Дженнаро Гаттузо.

Согласно источнику, клуб рассчитывает договориться с наставником «Лацио» Симоне Индзаги. Отмечается, что «россонери» предлагают специалисту 2,5 млн евро в год.

При этом сообщается, что итальянец трижды встречался на прошлой неделе с руководством «орлов» и не сумел договориться ни о досрочном расторжении контракта, ни об улучшении его условий.

Добавим, что в минувшем сезоне «Лацио» под руководством Индзаги выиграл Кубок Италии.