«Милан» начал переговоры с Симоне Индзаги - Советский спорт
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30 мая 2019 00:44ФутболГичунцев Артур

«Милан» начал переговоры с Симоне Индзаги

Об этом сообщает Sport Mediaset.

Руководство «Милана» продолжает поиски нового главного тренера после ухода Дженнаро Гаттузо.

Согласно источнику, клуб рассчитывает договориться с наставником «Лацио» Симоне Индзаги. Отмечается, что «россонери» предлагают специалисту 2,5 млн евро в год.

При этом сообщается, что итальянец трижды встречался на прошлой неделе с руководством «орлов» и не сумел договориться ни о досрочном расторжении контракта, ни об улучшении его условий.

Добавим, что в минувшем сезоне «Лацио» под руководством Индзаги выиграл Кубок Италии.

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