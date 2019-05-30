Давид Луиз: Сарри – потрясающий тренер, он заслужил победу в Лиге Европы

Защитник «Челси» Давид Луиз дал комментарий после победы в Лиге Европы, отметив главного тренера «синих» Маурицио Сарри.
Напомним, накануне, 29 мая, «Челси» разгромил лондонский «Арсенал» (4:1) и выиграл трофей.
«В этом сезоне у нас были взлеты и падения, но мы продолжали работу и многому научились.
Что касается Сарри, то это отличный человек, прекрасный тренер. Он заслужил эту победу.
Наш тренер проделал потрясающую работу с командой. Я не обращаю внимания на слухи, сейчас самое время говорить о нашей победе», – цитирует бразильца ВВС.
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