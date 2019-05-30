Давид Луиз: Сарри – потрясающий тренер, он заслужил победу в Лиге Европы Ранее сообщалось, что итальянец покинет команду по окончании сезона и возглавит «Ювентус».

Защитник «Челси» Давид Луиз дал комментарий после победы в Лиге Европы, отметив главного тренера «синих» Маурицио Сарри.

Напомним, накануне, 29 мая, «Челси» разгромил лондонский «Арсенал» (4:1) и выиграл трофей.

«В этом сезоне у нас были взлеты и падения, но мы продолжали работу и многому научились.

Что касается Сарри, то это отличный человек, прекрасный тренер. Он заслужил эту победу.

Наш тренер проделал потрясающую работу с командой. Я не обращаю внимания на слухи, сейчас самое время говорить о нашей победе», – цитирует бразильца ВВС.