«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Выбежавшая на поле девушка получила 130 тысяч подписчиков

Не менее 130 000 человек подписались на инстаграм американской модели и актрисы Кинси Волански во время финала Лиги чемпионов-2018/19 между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Волански появилась на поле на 18-й минуте матча. Она была в одном купальнике, и, скорее всего, девушка намеревалась оголиться.
До финала у нее было 430 000 подписчиков. Сейчас — 561 тысяча.
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