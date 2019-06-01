«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Выбежавшая на поле девушка получила 130 тысяч подписчиков Хочешь новых подписчиков – спроси у Волански как.

Не менее 130 000 человек подписались на инстаграм американской модели и актрисы Кинси Волански во время финала Лиги чемпионов-2018/19 между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Волански появилась на поле на 18-й минуте матча. Она была в одном купальнике, и, скорее всего, девушка намеревалась оголиться.

До финала у нее было 430 000 подписчиков. Сейчас — 561 тысяча.