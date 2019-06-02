«Рома» получит пять миллионов евро после победы «Ливерпуля» в ЛЧ - Советский спорт
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02 июня 2019 00:19ФутболКоноплев Александр

«Рома» получит пять миллионов евро после победы «Ливерпуля» в ЛЧ

В «Роме» ждут заветную смску.

Победа «Ливерпуля» в финале Лиге чемпионов принесет дополнительные деньги «Роме», утверждает Il Romanista.

«Красные» заплатят «волкам» пять миллионов евро. Эти бонусы предусмотрены договорами о переходах из «Ромы» в «Ливерпуль» нападающего Мохамеда Салаха и вратаря Алиссона.

Непосредственно за трансферы этих футболистов мерсисайдцы заплатили 104,5 миллиона евро.

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