Трент Александер-Арнолд: Я - обычный парень из Ливерпуля, чья мечта стала реальностью - Советский спорт
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02 июня 2019 00:43Футбол

Трент Александер-Арнолд: Я - обычный парень из Ливерпуля, чья мечта стала реальностью

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд поделился эмоциями после победы над «Тоттенхэмом» (2:0) в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/19.

- Сложно выразить все словами. За этот сезон, что остался позади, мы заслуживали такой победы больше, чем кто-либо иной. Мы сотворили что-то невероятное, мы доминировали в игре. Не будем оглядываться назад и думать, что это был нерасторопный футбол. Будем думать о том, что мы - чемпионы Европы. Я - обычный парень из Ливерпуля, чья мечта стала реальностью, - цитирует защитника пресс-служба УЕФА.

Напомним, что на пути к финалу «Ливерпуль» обыграл «Баварию» (0:0, 3:1), «Порту» (2:0, 4:1) и «Барселону» (0:3, 4:0).

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