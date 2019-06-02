Ван Дейк – лучший игрок финала Лиги чемпионов - Советский спорт
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02 июня 2019 01:01ФутболКоноплев Александр

Ван Дейк – лучший игрок финала Лиги чемпионов

Ранее ван Дейк стал лучшим игроком АПЛ-2018/19.

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов-2018/19. В решающем матче «красные» обыграли «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

На его счету 22 точных передачи и один заблокированный удар.

Ван Дейк – третий голландец, ставший лучшим игроком финала Лиги чемпионов. В 2008 году таковым признали вратаря «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар, а в 2013 году – полузащитника «Баварии» Арьена Роббена.

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