Ван Дейк – лучший игрок финала Лиги чемпионов

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео) В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов.

Двое наших бьются за Кубок Стэнли. Каковы их шансы? Тарасенко и Барбашев идут за первым в карьере заокеанским трофеем.

Владимир Юрзинов-младший: У финнов был не автобус, а комбайн! Заслуженный тренер России, семь лет проработавший в Финляндии и выигрывавший серебряные медали местной лиги, поделился мнением об удивительном успехе сборной Суоми на ЧМ-2019.

Виктория Азаренко: Отец моего сына? Давайте не будем об этом Слепой жребий свел во втором круге чемпионата Франции две первых ракетки мира, бывшую и нынешнюю – Викторию Азаренко и Наоми Осаку.

Россия посмотрела четвертьфинал ЧМ с американцами – и уехала на дачу Опубликованы телерейтинги за прошлую неделю. Новый рекорд спортивного года установил матч чемпионата мира Россия – США.

Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в Россию Российский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

Красная машина. «Ливерпуль» снова лучший в Европе «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов и завоевал главный трофей европейского клубного футбола в шестой раз в своей истории.

Забудьте об НХЛ! Без игроков КХЛ не было бы сборной России На чемпионате мира 2019 года Континентальную хоккейную лигу представляли 12 игроков. Именно они создали костяк сборной России в Словакии.