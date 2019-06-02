Ван Дейк – лучший игрок финала Лиги чемпионов

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов-2018/19. В решающем матче «красные» обыграли «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
На его счету 22 точных передачи и один заблокированный удар.
Ван Дейк – третий голландец, ставший лучшим игроком финала Лиги чемпионов. В 2008 году таковым признали вратаря «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар, а в 2013 году – полузащитника «Баварии» Арьена Роббена.
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. 5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов. Двое наших бьются за Кубок Стэнли. Каковы их шансы?Тарасенко и Барбашев идут за первым в карьере заокеанским трофеем. Владимир Юрзинов-младший: У финнов был не автобус, а комбайн!Заслуженный тренер России, семь лет проработавший в Финляндии и выигрывавший серебряные медали местной лиги, поделился мнением об удивительном успехе сборной Суоми на ЧМ-2019. Виктория Азаренко: Отец моего сына? Давайте не будем об этомСлепой жребий свел во втором круге чемпионата Франции две первых ракетки мира, бывшую и нынешнюю – Викторию Азаренко и Наоми Осаку. Россия посмотрела четвертьфинал ЧМ с американцами – и уехала на дачуОпубликованы телерейтинги за прошлую неделю. Новый рекорд спортивного года установил матч чемпионата мира Россия – США. Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше? Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Красная машина. «Ливерпуль» снова лучший в Европе«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов и завоевал главный трофей европейского клубного футбола в шестой раз в своей истории. Забудьте об НХЛ! Без игроков КХЛ не было бы сборной РоссииНа чемпионате мира 2019 года Континентальную хоккейную лигу представляли 12 игроков. Именно они создали костяк сборной России в Словакии. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Антон Миранчук: Я за Клоппа - он живой!Атакующий полузащитник московского «Локомотива» ответил на вопросы журналистов после субботней тренировки сборной России, продолжающей подготовку к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино (Саранск, 8 июня) и Кипром (Нижний Новгород, 11 июня). У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса»В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна. Роман Нойштедтер: Я хорошо играл за клуб - иначе Саламыч меня бы не вызвалЗащитник турецкого «Фенербачхе» и сборной России - о знакомстве с Юргеном Клоппом, своем сезоне в Турции и предстоящих отборочных матчах Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром. Динияр Билялетдинов: «Финал? Я запомнил спорный пенальти и выбежавшую девушку»Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхемом», в котором победу одержали подопечные Клоппа со счетом 2:0. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровеньРоссийский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира. Антон Шунин: Уснуть во время финала Лиги чемпионов не боюсь - матч будет интереснымИнтервью с голкипером сборной России Антоном Шуниным. Парад первых ракеток. Хачанов и Касаткина уверенно пробились во второй кругОбе первые ракетки России – у мужчин и у женщин – с победы стартовали на «Ролан Гарросе». Девушка, выбежавшая на поле в матче финала Лиги чемпионов. Кто она? (фото, видео)В первом тайме матча между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» на поле выбежала девушка. Она хотела снять купальник. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Скомина – судья-убийца этой Лиги чемпионов (видео)Пенальти, который решил исход финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», вызывает огромные вопросы. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финалаВ пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед. Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис. Такие разные подружки-«инвалиды». Как прошел второй день на «Ролан Гаррос»Во второй день турнира сразу две россиянки сыграли с экс-первыми ракетками планеты. Но если Вероника Кудерметова сумела справиться с Каролиной Возняцки, то Виталия Дьяченко с Сереной Уильямс – нет.