«Ливерпуль», «Челси», «Барселона» и «Зенит – в первой корзине Лиги чемпионов-2019/20

В субботу «Ливерпуль» на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде переиграл «Тоттенхэм» (2:0) в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/19.
После этой победы мерсисайдцев определились все участники, которые попадут в первую корзину при проведении жеребьевки группового этапа на следующий сезон Лиги чемпионов.
Место в первой корзине получат чемпионы Испании («Барселона»), Англии («Манчестер Сити»), Италии («Ювентус»), Франции («ПСЖ»), Германии («Бавария») и России («Зенит»), а также победители Лиги Европы («Челси») и Лиги чемпионов («Ливерпуль»).
Добавим, что жеребьевка группового раунда состоится в августе.
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