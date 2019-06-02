«Ливерпуль», «Челси», «Барселона» и «Зенит – в первой корзине Лиги чемпионов-2019/20 - Советский спорт
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02 июня 2019 02:03Футбол

«Ливерпуль», «Челси», «Барселона» и «Зенит – в первой корзине Лиги чемпионов-2019/20

Стал известен состав первой корзины при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

В субботу «Ливерпуль» на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде переиграл «Тоттенхэм» (2:0) в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/19.

После этой победы мерсисайдцев определились все участники, которые попадут в первую корзину при проведении жеребьевки группового этапа на следующий сезон Лиги чемпионов.

Место в первой корзине получат чемпионы Испании («Барселона»), Англии («Манчестер Сити»), Италии («Ювентус»), Франции («ПСЖ»), Германии («Бавария») и России («Зенит»), а также победители Лиги Европы («Челси») и Лиги чемпионов («Ливерпуль»).

Добавим, что жеребьевка группового раунда состоится в августе.

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