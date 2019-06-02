Эмери пытался лично убедить Менье присоединиться к «Арсеналу» - Советский спорт
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02 июня 2019 13:53Футбол

Эмери пытался лично убедить Менье присоединиться к «Арсеналу»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери созванивался с бельгийским защитником «ПСЖ» Томасом Менье.

Как сообщает Sky Sports, наставник «канониров» лично позвонил Менье, пытаясь убедить его присоединиться к лондонской команде, а не подписывать контракт с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Эмери работал вместе с бельгийским защитником в «ПСЖ» и хотел бы перевезти его в Лондон, чтобы укрепить оборону «Арсенала».

Добавим, что 27-летний бельгиец перешел в «ПСЖ» из «Брюгге» летом 2016 года за 6 миллионов евро. С тех пор он провел 101 матч в составе «парижан» и записал на свой счет 20 забитых мячей и 22 голевые передачи.

Действующий контракт защитника рассчитан до лета 2020 года, а трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

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