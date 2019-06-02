Миодраг Божович: Играем с «Нижним» дома, постараемся порадовать болельщиков - Советский спорт
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02 июня 2019 16:53Футбол

Миодраг Божович: Играем с «Нижним» дома, постараемся порадовать болельщиков

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от ответного стыкового матча с «Нижним Новгородом» за право сыграть в премьер-лиге.

- Каждая команда играет так, как ей позволяет соперник. Мы проводим эту встречу дома и постараемся порадовать болельщиков. Мы будем действовать от своей игры, важно, чтобы мы не допускали свои ошибки, а каким будет «Нижний Новгород» - посмотрим, - рассказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что в первом матче самарская команда под руководством Божовича одержала победу со счетом 3:1.

Ответный матч пройдет сегодня на «Самара Арене». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

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