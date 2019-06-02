СМИ: Форвард «Валенсии» Родриго близок к переходу в «Барселону» - Советский спорт
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02 июня 2019 17:51ФутболГичунцев Артур

СМИ: Форвард «Валенсии» Родриго близок к переходу в «Барселону»

Об этом сообщает Sport.es.

Нападающий «Валенсии» Родриго Морено может стать игроком «Барселоны» в летнее межсезонье.

Согласно источнику, на его переходе настаивает главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде, который считает, что испанец станет идеальной заменой Луису Суаресу.

Отмечается, что «летучие мыши» готовы отпустить 28-летнего футболиста за 50 млн евро, что устраивает чемпиона страны.

В минувшем сезоне Родриго провел 51 матч, забил 15 голов и отдал 10 голевых передач.

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