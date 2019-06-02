Евсеев о поведении игроков «Уфы»: Где-то хитрость, где-то пауза, это нормальные вещи - Советский спорт
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02 июня 2019 18:38ФутболГичунцев Артур

Евсеев о поведении игроков «Уфы»: Где-то хитрость, где-то пауза, это нормальные вещи

Голкипер «Уфы» Александр Беленов был удален за затяжку времени.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ответил на вопросы журналистов после поражения от «Томи» (0:1) во втором матче за право провести следующий сезон в РПЛ.

Отметим, что первый поединок завершился победой «Уфы» (2:0), что позволило ей сохранить прописку в элитном дивизионе.

«Проиграли 0:1. Оказалось, что этого достаточно для решения задач. «Уфа» осталась в Премьер-лиге. Будем готовиться к следующему сезону.

Не получилась атакующая игра? Во-первых, дело в психологии. Во-вторых, соперник заставил играть нас так. Они больше атаковали, им больше надо было. Они забили со стандарта и затем действовали окрыленно. Но, вообще, на этом поле сложно играть.

Сезон у «Уфы» был эмоциональным. Сначала Лига Европы, потом нервная концовка в чемпионате.

Не стыдно ли за то, что «Уфа» тянула время? А вы знаете, какое место занял «Локомотив»? Второе. Посмотрите концовку матча «Локомотива» с «Уфой» (1:0). А там Чорлука, Крыховяк были. Смотрели, летели, падали, кричали – это футбол. Никуда от этого не денешься. Результат всегда превалирует. Где-то хитрость, где-то пауза, это нормальные вещи.

Что касается удаления Беленова, то вы помните стыковой матч, когда «Томь» играла с «Кубанью» и вышла в премьер-лигу? Судил же этот человек? Если бы он не свистнул, когда гол забивали, то прошла бы «Кубань». А он вам помог: свистнул и гол не засчитал. И сегодня он свистнул. Если сегодня вам не понравилось это, то тогда, наверное, понравилось? Хотя и там, и там он свистнул раньше времени. Другое дело, у нас в команде появился еще один вратарь – Кротов. Раньше Тихонов был в «Спартаке», теперь Кротов в «Уфе». Судья дал ему себя проявить», – цитирует специалиста Sport24.ru.

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