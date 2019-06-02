Глеб ушел из БАТЭ в пятый раз за карьеру 38-летний хавбек разорвал контракт с чемпионами Белоруссии.

Полузащитник Александр Глеб разорвал контракт с БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба.

Экс-хавбек «Арсенала» и «Барселоны» покинул борисовский клуб в пятый раз за карьеру. Ранее он уходил из БАТЭ ради «Штутгарта», «Коньяспора», «Генчерлигби» и «Крыльев Советов».

Глеб провел за БАТЭ 124 матча, в которых забил восемь мячей и сделал 18 голевых передач.