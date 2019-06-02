«Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду», но сохранили прописку в РПЛ

В ответном матче за право провести следующий сезон в российской премьер-лиге «Крылья Советов» на своем поле проиграли «Нижнему Новгороду» – 0:1.
Единственный гол был забит в концовке первого тайма, а его автором стал Даниил Фомин, который отличился с пенальти.
Учитывая результат первого поединка, «Крылья» сохранили прописку в высшем дивизионе чемпионата России.
Стыковые матчи за место в РПЛ
Ответная игра
«Крылья Советов» – «Нижний Новгород» – 0:1
Гол: Фомин, 45+1 (0:1).
Незабитый пенальти: Антон, 55.
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