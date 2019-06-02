«МЮ» не оставляет попыток заполучить Рабьо Ранее сообщалось, что игрок получил предложения от «Барселоны» и «Ювентуса».

Хавбек «ПСЖ» Адриен Рабьо может перейти в «Манчестер Юнайтед», о чем сообщает Get French Football News со ссылкой на Soccer Link.

Согласно источнику, 24-летний полузащитник ведет переговоры с английским клубом, который готов платить ему 10 млн евро в год.

Отмечается, что если француз согласится на переход, то получит 5 млн евро в качестве бонуса за подписание контракта. Рабьо решил обдумать этот вариант.

Напомним, игрок отказался продлевать контракт с «ПСЖ» и был переведен в дубль.

В минувшем сезоне он провел 20 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.