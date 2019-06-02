Черышев: «Нижний Новгород» не уступал сопернику из РПЛ, мои игроки показали характер Противостояние завершилось со счетом 3:2 в пользу подопечных Миодрага Божовича.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев высказался после победы над «Крыльями Советов» (1:0) в ответном матче за путевку в РПЛ.

Отметим, что первая игра завершилась победой самарского клуба со счетом 3:1, что позволило ему сохранить прописку в элитном дивизионе.

«Хотелось бы сказать большое спасибо моим игрокам, которые сегодня показали характер. Все два матча мы провели хорошо, практически не уступая сопернику из РПЛ. Дома нам не повезло, сегодня не хватило лишнего гола.

В концовке сезона у нас была небольшая чехарда в составе, ребята постоянно выпадали из состава. Но мы всё равно заняли четвёртое место, дошли до «стыков» и показали зубы. Теперь мы свою задачу понимаем и знаем, что делать дальше», – приводит слова специалиста официальный сайт «Крыльев Советов».