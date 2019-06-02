Миодраг Божович: Самое главное – «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ Противостояние завершилось со счетом 3:2 в пользу самарской команды.

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович пообщался с клубной пресс-службой после поражения от «Нижнего Новгорода» в ответном матче за право выступать в РПЛ (0:1).

«Думаю, что сегодня мы были гораздо лучше соперника. Футболисты создали много моментов, но не смогли забить.

Пропустили мы тогда, когда «Нижний Новгород» впервые подошел к нашим воротам. Во второй половине мы также создавали моменты, но снова не забивали. Самое главное – мы сохранили место в РПЛ. Посмотрим, что будет дальше», – сказал специалист.

Отметим, что первый поединок завершился победой «Крыльев» со счетом 3:1, что позволило клубу остаться в РПЛ по сумме двух матчей.