Миодраг Божович: Самое главное – «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович пообщался с клубной пресс-службой после поражения от «Нижнего Новгорода» в ответном матче за право выступать в РПЛ (0:1).
«Думаю, что сегодня мы были гораздо лучше соперника. Футболисты создали много моментов, но не смогли забить.
Пропустили мы тогда, когда «Нижний Новгород» впервые подошел к нашим воротам. Во второй половине мы также создавали моменты, но снова не забивали. Самое главное – мы сохранили место в РПЛ. Посмотрим, что будет дальше», – сказал специалист.
Отметим, что первый поединок завершился победой «Крыльев» со счетом 3:1, что позволило клубу остаться в РПЛ по сумме двух матчей.
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