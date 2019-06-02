Беленов поздравил Кротова с «сухарем»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов поздравил своего одноклубника Вячеслава Кротова с успешной игрой в воротах в стыковом матче РПЛ–ФНЛ с «Томью» (0:1).
Беленов был удален с поля в компенсированное время. Его место в воротах занял нападающий Кротов.
«Сухарем» называется матч, в котором вратарь не пропустил ни одного мяча.
«Поздравляю лучшего игрока сегодняшнего матча Кротова с первым сухарем», – написал Беленов в своем инстаграме.
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