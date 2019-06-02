Беленов поздравил Кротова с «сухарем» Беленов подарил футболку Кротову.

Голкипер «Уфы» Александр Беленов поздравил своего одноклубника Вячеслава Кротова с успешной игрой в воротах в стыковом матче РПЛ–ФНЛ с «Томью» (0:1).

Беленов был удален с поля в компенсированное время. Его место в воротах занял нападающий Кротов.

«Сухарем» называется матч, в котором вратарь не пропустил ни одного мяча.

«Поздравляю лучшего игрока сегодняшнего матча Кротова с первым сухарем», – написал Беленов в своем инстаграме.